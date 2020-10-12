Москва, , 17:53 — REGNUM Граждане России, сознательно отказывающиеся от решения родить ребёнка, должны платить налог. Об этом заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья при департаменте здравоохранения Москвы, глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

«Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц», — сказала она.

Она считает, что из-за этой суммы никто не пойдёт рожать, однако придёт понимание, что человек осознанно выбрал жить для себя.

«Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с женщины», — уточнила она.

По мнению Буцкой, иначе Россию скоро заселят выходцы из других стран.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьёзных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет», — уверена общественница.