Рязань, , 18:07 — REGNUM Шесть автобусов, которые поступили из Москвы, вышли 12 октября на муниципальные маршруты регулярных перевозок в Рязани. Всего на улицы города выйдут 50 низкопольных единиц транспорта, в связи с чем открыты вакансии водителей, сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии.

В распоряжение Управления Рязанского троллейбуса поступили 50 машин марки «ЛиАЗ». Они прошли техобслуживание и будут выходить на линии поэтапно. Автобусы будут работать без кондукторов, в салонах и у водителей установлены два валидатора для оплаты проезда банковскими картами, наличную оплату также примет водитель. По словам руководителя МУП «УРТ» Дмитрия Минченко, открыт набор сотрудников, заработная плата при полной смене и выполнении планов составит до 70−80 тысяч рублей, предоставляется также полный социальный пакет.

«Таких автобусов без кондукторов мы сможем выпустить значительно больше. Машины, в первую очередь, будут добавляться на социально важные маршруты, например №№2, 13, 11, 20 и в отдалённые посёлки», — уточнил начальник управления транспорта Андрей Михно.

Автобусы поступили из Москвы в сентябре 2020 года. Старый общественный транспорт решено постепенно направлять на капитальный ремонт, а затем возвращать на линии.