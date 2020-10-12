Мадрид, , 17:27 — REGNUM Чуть более 40% жителей Испании высказываются в поддержку перехода формы правления страной к республике. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на крупное исследование испанского института общественного мнения «40dB».

Испанский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Всего было опрошено 3000 человек возрастом старше 16 лет.

Согласно полученным данным, 40,9% испанцев высказываются в пользу республиканской формы правления, тогда как 34,9% выразили поддержку действующей форме правления — конституционной монархии.

При этом 47,8% опрошенных выступают за проведение референдума о форме правления в Испании, 36,1% не считают это необходимым, а 16,1% не определились по данному вопросу.

Большинство сторонников республиканской формы правления — молодёжь: сразу 54,6% молодых людей проголосовали бы за такой вариант.

В отчёте отмечается, что на гипотетическом референдуме переход к республиканской форме правления поддержали бы 91,1% сторонников левой коалиции Unidos Podemos и 40,9% сторонников Испанской социалистической рабочей партии (Partido Socialista Obrero Español).

При этом монархию согласны поддержать 79,2% сторонников крайне правой партии Vox, 76% сторонников партии Partido Popular и 59,8% либерально настроенных испанцев.