Красногорск, , 17:31 — REGNUM В Подмосковье 12 октября выявлено 9,2 тысячи нарушений перчаточно-масочного режима на транспорте. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водитель автобуса в маске © ИА REGNUM

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Отмечается, что правонарушения были зафиксированы волонтёрами. Большая часть нарушителей 8,5 тысячи человек, была выявлена на железнодорожном транспорте. В автобусах же было зафиксировано более 660 пассажиров без масок.

«Всего утром волонтеры проверили порядка 100 тысяч человек, из которых около 90% были с масками. Большинство пассажиров надевали маску по требованию волонтеров и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

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