Архангельск, , 17:23 — REGNUM Палаточный лагерь активистов на станции Шиес не будет свернут до тех пор, пока не начнутся активные работы по рекультивации участка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Лагерь необходимо будет свернуть до возможного минимума по площади — как только работы приблизятся к его территории», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно графику производства работ, палатки и строения активистов, находящиеся на участке площадью 15 гектаров, ориентировочно в период с 15 ноября по 15 декабря будут перемещены — в соответствии с ходом проводимых работ по рекультивации данного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ООО «Технопарк» официально заявил о прекращении проекта «Шиес». За ходом рекультивации можно будет наблюдать онлайн.