Мурманск, 12 октября 2020, 17:10 — REGNUM Учителя Мурманской области снова пройдут тестирование на коронавирус SAR-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Тестировать будут не только постоянно работающих в школах педагогов, но и студентов-практикантов.
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Как сообщало ИА REGNUM, еженедельное тестирование на коронавирус будут проходить и соцработники, оказывающие помощь пенсионерам в стационаре и на дому.