Красногорск, , 17:02 — REGNUM У тринадцатилетней девочки из Красногорска осложнения, вызванные коронавирусом, начались спустя месяц поле выздоровления. О подобном случае сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

На данный момент ребёнок проходит курсовое лечение в отделении детской инфекционной реанимации Химкинской областной больницы. Примечательно, что коронавирус девочка перенесла без симптомов. Осложнения после COVID-19 у неё начались через месяц.

«У девочки диагностировали мультисистемный воспалительный синдром. Иными словами, это воспаление всех органов. Она страдала от высокой температуры, отеков рук и ног, сильных болей в животе и дыхательной недостаточности, сыпи по всему телу. Ребенку провели курс селективного плазмафереза, противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии», — отмечается в сообщении.

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