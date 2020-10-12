Нижний Новгород, , 17:00 — REGNUM Каждый третий житель Нижегородской области считает, что сможет отличить недостоверную информацию от правдивой. Более половины опрошенных ответили, что «встречались с фейковыми новостями, в которые они поверили». Результаты исследования опубликовал Институт проблем социального управления сегодня, 12 октября.

По результатам опроса на тему «Нижегородцы о фейковых новостях» выяснилось, что только 30,1% опрошенных считает, что так или иначе сможет отличить недостоверную информацию от достоверной.

«Молодежь от 18 до 25 лет оказалась наиболее оптимистично настроена относительно своих способностей отсеять недостоверную информацию — в общей сложности так считает 37,5% респондентов. В распределении ответов относительно места проживания сельчане уверены, что они-то уж точно определят, где правда, а где ложь — 30,8%, а среди горожан — 23,3%. Почти 60% опрошенных встречались с фейковыми новостями, которым они поверили. Больше всего встречались с фейковыми новостями респонденты в возрасте 36−45 лет — 64,1%», — отмечается в исследовании.

Как отметил директор Института проблем социального управления Максим Лубяной, «СМИ, размещая ложную информацию, сами загоняют себя в угол».

«В возрастных распределениях очень показательно, что молодежь озабочена тем, что ей манипулируют — 31,8%, а пенсионеры тем, что фейковые новости отрицательно влияют как раз на молодежь — 35,5%. Респонденты от 26 до 45 лет сильнее других «заботятся» о стране — 16,9%».

Эксперт подчеркнул, что «ложная информация сложно отличима от достоверной, однако ее производство со стороны СМИ и других источников подрывает доверие к самим распространителям информации».

«В какой-то момент настанет критическая точка доверия ко всей информации. А это, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам в различных сферах, от образования до государственного управления», — резюмировал Максим Лубяной.

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