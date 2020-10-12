Липецк, 12 октября 2020, 17:00 — REGNUM В Липецке 42 отдельных класса 17 школ учатся в дистанционном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в них более 20% учеников заболели ОРВИ.
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Дистанционное обучение вводится на неделю. Если по истечении этого срока численность здоровых учеников возвращается к норме, класс выходит на очные уроки, если нет — «дистанционку» продлевают ещё на семь дней.
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