Липецк, , 17:00 — REGNUM В Липецке 42 отдельных класса 17 школ учатся в дистанционном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в них более 20% учеников заболели ОРВИ.

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Дистанционное обучение вводится на неделю. Если по истечении этого срока численность здоровых учеников возвращается к норме, класс выходит на очные уроки, если нет — «дистанционку» продлевают ещё на семь дней.

«Педагоги сформировали обширную методическую базу и разработали множество приёмов для работы в дистанционном режиме. Все образовательные учреждения оснащены необходимыми техническим средствами. Поэтому ребята получают знания в полном объёме», — прокомментировала председатель профильного городского департамента Светлана Бедрова.

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