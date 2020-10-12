Абу-Даби, , 16:54 — REGNUM Проведение III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ОАЭ одобрено министерством здравоохранения и профилактики арабского государства, сообщили 12 октября в Российском фонде прямых инвестиций.

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Отмечается, что контроль над этими клиническими исследованиями будет осуществляться со стороны департамента здравоохранения Абу-Даби и минздрава Эмиратов.

Обрабатываться медицинские протоколы исследований будут в Abu Dhabi Health Services Company (госкомпания Абу-Даби по управлению госпиталями).

Напомним, о том, что ОАЭ, а также Саудовская Аравия и Филиппины будут проводить клинические испытания «Спутника V», стало известно в конце августа.

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