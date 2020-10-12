Москва, , 16:53 — REGNUM Прямое авиасообщение между Москвой и Белградом восстановлено. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта им. Николы Теслы в Белграде.

Международный аэропорт имени Николы Теслы. Белград Vesailok

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"Прямое авиасообщение между Москвой и Белградом восстановлено. С октября осуществляются прямые рейсы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям», — сообщили в пресс-службе.

За подробностями сербская сторона предложила обратиться в компанию Air Serbia и «Аэрофлот», а также уточнила, что на сегодняшний день неизвестно, когда прямое сообщение между столицами будет восстановлено в полном объёме.

При этом в Air Serbia сообщили ТАСС, что у компании нет рейсов в Россию, и таковых не предвидится до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.