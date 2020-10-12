София, , 16:50 — REGNUM На территории нынешней Болгарии была найдена польская сабля середины 19-го века. На орудии были обнаружены сохранившиеся надписи на польском языке. Объект передан болгарскому археологическому музею в Велико Тырново. Об этом передает Onet.pl.

Профессор Пётр Дычек указывает, что нахождение объекта на территории Болгарии, за тысячу километром от Польши, выглядит странным, и до конца не удается установить истинную причину, как он там оказался.

«Вероятно, эта сабля являлась трофеем офицера царской армии России, участвовавшего в подавлении Шляхетского польского восстания в 1863 и 1864 годах. Позже этот офицер использовал саблю в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, которая как раз была на территории нынешней Болгарии», — предполагает профессор.