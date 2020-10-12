Липецк, , 16:48 — REGNUM В Липецкой области снова начала работать горячая линия по поддержке одиноких людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

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На горячую линию одинокие липчане могут оставить заявку на получение помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Обратиться за помощью могут не только пенсионеры, но и лица с болезнями эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, хронической болезнью почек, злокачественными новообразованиями, острыми лейкозами, высокозлокачественными лимфомами, которые попали в группу риска из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Впервые горячая линия начала работу весной 2020 года. Помощь получили более 2,5 тыс. человек.

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