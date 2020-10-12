Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В Петербурге в связи с выявлением коронавирусной инфекции или распространением ОРВИ на обучение с использованием дистанционных технологий отправлены 69 классов в 33 школах. Об этом 12 октября ИА REGNUM сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

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Кроме того, по тем же причинам закрыты три группы в трех детских садах Северной столицы.

Напомним, в Петербурге не исключили более раннего объявления осенних каникул и их продления в случае ухудшения эпидемической обстановки в городе.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим решением продлил действующие в городе ограничительные меры по коронавирусу по 29 ноября.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.