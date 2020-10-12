Челябинск, , 16:43 — REGNUM В Челябинске и Магнитогорске для перевозки граждан с подозрением на COVID-19 на компьютерную томографию задействуют такси. Об этом заявила журналистам первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт.

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Как пишет «Накануне.Ru», это решение власти приняли для того, чтобы разгрузить скорую помощь. К этому планируется привлечь машины «Яндекс.Такси». Детали сейчас обговариваются, и в ближайшее время вопрос будет решён. Челябинску предстоит выделить 19 машин, а Магнитогорску — 12. Причём транспорт будет закреплён за медицинскими организациями и использоваться только для перевозки таких пациентов.

Пока договор планируется заключить на месяц. Но если практика окажется эффективной, то сотрудничество готовы продлить до конца года. Отметим, ранее ряд граждан жаловались на то, что для перевозки на КТ приходится подолгу ждать скорой помощи. Причиной является то, что бригады медиков загружены.