Нижний Новгород, , 16:42 — REGNUM В медучреждениях Нижегородской области развернуто 3 733 койко-места для лечения пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекции. Об этом заявил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По его словам, почти половина из них уже обеспечены кислородной поддержкой, а еще 511 коек укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также заместитель главы Нижегородской области сообщил, что в настоящее время свободными остаются только 815 коек для коронавирусных больных.

При этом Мелик-Гусейнов отметил, что из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции в регионе активно перепрофилируют больницы для того, чтобы те могли принимать пациентов с COVID-19.

«Только за неделю было заново организовано 975 коек. Реперепрофилирование коечного фонда проводится поэтапно, в зависимости от эпидемиологической ситуации», — подчеркнул чиновник.

Читайте также: Почти пять тысяч нижегородцев борются с коронавирусом