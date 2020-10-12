Оренбург, , 17:29 — REGNUM В Оренбургской области 12 октября губернатор Денис Паслер внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции». В частности, ограничено время работы предприятий сферы общепита.

Кафе в условиях пандемии Дарья Антонова © ИА REGNUM

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С 13 по 19 октября ресторанам и другим организациям сферы предписывается работать до 22:00 по местному времени, если ранее их рабочий график был продолжительнее.

Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий (например, банкетов и поминальных обедов).

Согласно документу, для пожилых граждан продолжает действовать режим самоизоляции.

Учитывая рост заболеваемости, населению рекомендуют по возможности сократить количество выездов за пределы населенных пунктов, в которых они проживают или пребывают. Родителям и законным представителям несовершеннолетних рекомендовано обеспечить детей средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) при нахождении в местах массового пребывания граждан.