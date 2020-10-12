Москва, , 16:39 — REGNUM Рособрнадзор объявил о временном переводе приёма заявлений на лицензирование и госаккредитацию в дистанционный режим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и в целях предупреждения ее распространения на территории РФ прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности Рособрнадзор будет временно осуществлять по почте либо в виде электронного документа в личном кабинете соответствующих информационных систем Рособрнадзора», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу несколько российских вузов перешли на дистанционный формат образования.