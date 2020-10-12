Ярославль, , 16:39 — REGNUM Во вторник, 13 октября 2020 года стартует третья волна полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах (в Ярославской области и в Республике Дагестан).

В Ярославской области полуфинал конкурса пройдёт на площадке Государственного училища-техникума олимпийского резерва по хоккею.

Полуфиналы конкурса «Большая перемена» проходят по всей стране. Завершились полуфиналы в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«Во время дистанционного этапа конкурса старшеклассники проходили тестирование и решали практические задачи, которые подготовили для них более 30 крупнейших российских компаний и вузов», — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов, — «в полуфиналы «Большой перемены» вышли шесть тысяч школьников. Сегодня Ярославль вместе с Дагестаном принимает эстафету полуфиналов у Тюмени и Новосибирска, далее к нам присоединится Ленинградская область».

В течение трех дней полуфиналисты будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвоватьв «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщитьсяк добровольческому движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы.

«Все мероприятия полуфиналов проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований и исключительно на территории техникума. Возможности площадок позволяют обеспечить меры безопасности, установленные Роспатребнадзором, в том числе присутствие медицинского персонала, — отметила заместитель директора ФГБУ Роспатриотцентр, координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

«Для обеспечения социальной дистанции каждый полуфинал проходит в три смены, внутри каждой смены участники делятся на 2 образовательных потока в соответствии с возрастной категорией (9−10 класс или 11 класс). В первой смене полуфинала в Ярославле примут участие более 200 старшеклассников из Центрального федерального округа», — добавила Наталия Мандрова.

Каждый конкурсант допускается на соревнования при наличии медицинского заключения и отрицательного результата анализа на коронавирус. Все помещения училища-техникума олимпийского резерва уже подготовлены и продезинфицированы. При заселении и на протяжении проведения мероприятия проводится постоянный медицинский мониторинг и термометрия.

Завершатся полуфиналы в Ярославле 25 октября 2020 года.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе принимают участие более миллиона школьников (учеников 8−10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями — 300 учащихся 9−10 классов и 300 11-классников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9−10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей

и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» — Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.