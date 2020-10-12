Пермь, , 16:35 — REGNUM Школам Пермского края рекомендовано отправить школьников на каникулы в плановом режиме. Вопрос заболеваемости учеников и тема каникул обсуждалась 12 октября на совещании под председательством губернатора Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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По данным минобра, на карантине из-за ОРВИ находится 1,4% школьников. Из-за выявленных случаев заражения коронавирусом изолированы на две недели ученики 64 классов.

И.о. министра образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что процесс обучения и ситуация с заболеваемостью школьников и учителей. в регионе под контролем. В отдельных случаях классы временно переводят на самостоятельное или дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение заболевания как ОРВИ, так и COVID-19.

«На сегодня сформировано предложение: рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме, с 26 октября и по 3 ноября. 4 ноября — День народного единства, этот день — выходной. Таким образом, в школы учащиеся вернутся 5 ноября», — сказала глава краевого минобра отметила Раиса Кассина. Участники совещания поддержали предложение.

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