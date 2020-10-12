Златоуст, Челябинская область, , 16:30 — REGNUM Пациенток города Златоуста Челябинской области не оставят без перинатальной помощи. Об этом заявили журналистам в областном минздраве.

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Специально для рожениц разработана схема оказания им медицинской помощи и их госпитализации. Как отмечает главный внештатный специалист региона по акушерству и гинекологии Алексей Шерстобитов, в плановом порядке гражданок будут отправлять в Челябинск либо в роддом Миасса. А экстренную помощь смогут оказывать на месте. Кроме того, к роженицам скорая помощь будет выезжать в приоритетном порядке. А женские консультации работают в прежнем режиме.

В минздраве добавили, что опыт перенаправления «тяжёлых» пациенток в Миасс из Златоуста уже наработан и даёт хорошие показатели рождаемости. Как сообщало ИА REGNUM, роддом Златоуста передают под госпиталь для граждан с коронавирусом. Предстоит разместить около 100 ковид-коек для «тяжёлых» пациентов.

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