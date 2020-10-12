Брянск, , 16:47 — REGNUM Двухнедельный карантин введён в Комаричской центральной районной больнице Брянской области. Несколько медицинских работников учреждения заразились коронавирусом.

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По данным главного врача ЦРБ, с начала пандемии в районе заразились коронавирусом 138 человек. Новые заразившиеся выявлены и сейчас, поэтому местный оперативный штаб принял решение перевести медучреждение на двухнедельный карантин.

Светлана Олешко. «Приняты меры соблюдения санитарных норм. В больнице проводится дезинфекция, проветривание, уборка. Главному врачу рекомендовали сообщать в отдел образования фамилии лиц, которые заболели, чтобы исключить допуск в образовательные учреждения детей, чьи родственники заражены коронавирусом», — рассказала изданию «Брянские новости» заместитель главы администрации района по социальным вопросам

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Брянской области подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 10 360 носителей инфекции, из них 166 в Комаричском районе.