Красногорск, , 16:47 — REGNUM Сотрудники МВД и Роспотребнадзора проверили соблюдение перчаточно-масочного режима в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Подмосковья. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В медицинской маске

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Контрольные мероприятия длились несколько дней. Инспекция в общей сложности посетила свыше 40 ТРЦ региона.

Итоги проверки показали, что большинство объектов соблюдают санитарно-эпидемиологические требования в части обязательного ношения масок и перчаток. И хотя проверяющие органы выявили большое количество нарушений, но масочный режим нарушали всего в трех торговых центрах.

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