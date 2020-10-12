Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил действие «режима повышенной готовности» на две недели. Указ размещён на официальном портале правовой информации региона.

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Особый режим действует по 26 октября 2020 года.

Губернатор потребовал в указе «создать атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований». Кроме того, теперь запрещено допускать к работе людей, прибывших из-за рубежа или принуждённых к самоизоляции, до получения отрицательного теста на COVID-19. Руководителей обязывают отстранять от работы сотрудников с признаками ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 31 342 случая заражения коронавирусом.

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