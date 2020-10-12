Красногорск, , 16:06 — REGNUM В Подмосковье будет увеличено количество инфекционных коек. Об этом 12 октября сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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По его распоряжению коечный фонд в инфекционных отделениях к 1 ноября должен быть увеличен до 15 тысяч мест.

Также глава региона поручил уделять особое внимание к первым признакам ОРВИ у воспитанников и персонала детских садов и школ.

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