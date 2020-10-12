Саранск, , 16:03 — REGNUM В Мордовии прокомментировали приказ, опубликованный в одном из сообществ в социальных сетях, об административном наказании медиков, которые заразились коронавирусом от пациентов. По словам замглавы минздрава региона Елены Степановой, в данном случае речь идет о приказе главного врача республиканского онкодиспансера (РОД).

«Ни о каком наказании врачей, заразившихся ковидом, речь в приказе главврача онкодиспансера не идёт», — заверила Степанова. При этом она отметила, что случаи заражений медиков от пациентов наблюдались неоднократно, и не только в Мордовии, но и во многих других регионах страны.

Причём заражения происходят на фоне полного обеспечения сотрудников медучреждений средствами индивидуальной защиты и антисептиками, что жестко контролируется как минздравом Мордовии, так и региональным управлением Роспотребнадзора.

«Действия главного врача больницы в данном случае продиктованы стремлением ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности и тем самым уменьшить вероятность заражения медицинских работников. Как следует из текста приказа, к ответственности будут привлекаться именно должностные лица», — заключила замминистра, подчеркнув, что наказание будет применяться только в случае несоблюдения медиками мер безопасности.

ИА REGNUM напоминает, ранее в сообществе «Саранс. Доска Позора» в одной из социальных сетей был опубликован приказ, которым установлен порядок обучения сотрудников республиканского онкологического диспансера по вопросам организации и соблюдения санитарно-эпидемических мер в условиях сохранения рисков инфицирования коронавирусом при оказании медицинской помощи пациентам.

В одном из пунктов приказа говорится: «Регистрацию случаев инфицирования сотрудника новой коронавирусной инфекцией при осуществлении оказания медицинской помощи пациенту в условиях ГБУЗ Республики Мордовия «РОД» считать фактом нарушения требований соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий с последующим вынесением по данному случаю административного наказания в отношении ответственных лиц».