Сухум, , 16:11 — REGNUM К дежурству в Гудаутской больнице, переоборудованной в госпиталь для лечения COVID-19, начали привлекать медиков из МЧС. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба министерства.

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»Такая необходимость возникла в связи с острой нехваткой медперсонала в системе здравоохранения Абхазии. Первая бригада медиков МЧС Абхазии заступила на дежурство уже сегодня», — говорится в сообщении пресс-службы.

В августе пресс-служба минздрава Абхазии сообщала о нехватке медицинского персонала. Неоднократно размещались объявления, что требуются волонтеры.

Стоит отметить, что, по последним данным, в Абхазии выявили 2257 случаев заражения коронавирусом. Победили инфекцию 829 человек, умер 21 пациент с COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находится 163 пациента.