Красногорск, 12 октября 2020, 15:57 — REGNUM Стоимость медицинских масок в Подмосковье стартует от 4,5 рублей за штуку. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
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При этом стоимость многоразовых масок начинается от 150 рублей за одну штуку, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
«В целом проблемы продажи масок в магазинах сейчас нет. И во всех без исключения магазинах Московской области товар присутствует», — отметил чиновник.
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