Белгород, 12 октября 2020, 16:10 — REGNUM Гнойный хирург высшей категории Пётр Петров скончался в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети 12 октября сообщил главный врач городской больницы №2 Антон Бондарев.
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Пётр Петров стал пятым медработником Белгородской области, скончавшимся от осложнений, вызванных коронавирусом.
5 октября стало известно о кончине директора мединститута НИУ «БелГУ» Владимира Куликовского. У него также был подтверждён коронавирус.