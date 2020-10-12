Белгород, , 16:10 — REGNUM Гнойный хирург высшей категории Пётр Петров скончался в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети 12 октября сообщил главный врач городской больницы №2 Антон Бондарев.

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Пётр Петров стал пятым медработником Белгородской области, скончавшимся от осложнений, вызванных коронавирусом.

«45 лет своей жизни он посвятил медицине, помог сотням пациентов, был замечательным человеком и профессионалом своего дела. Коллектив всей нашей больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами. Светлая память о нашем коллеге сохранится навсегда в наших сердцах», — написал главврач.

5 октября стало известно о кончине директора мединститута НИУ «БелГУ» Владимира Куликовского. У него также был подтверждён коронавирус.