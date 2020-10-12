Сантьяго, , 15:52 — REGNUM Уровень поддержки полиции Чили упал до 36% в связи с инцидентом, произошедшим в ходе митинга 2 октября. Об этом говорится в данных, опубликованных консалтинговой фирмой Cadem.

Таким образом, уровень поддержки полицейских в стране упал до минимального уровня с момента октября 2019 года, когда по Чили прокатилась волна акций протеста.

При этом уровень поддержки полиции в столице Чили, Сантьяго, составляет всего лишь 30% — на десять пунктов ниже, чем в остальных регионах.

При этом 55% согласны с тем, что карабинеры являются незаменимым институтом для страны, 26% выказывают полицейским доверие и лишь 19% считают, что полицейские обладают необходимой квалификацией для выполнения своей работы. 71% опрошенных согласился бы с формированием новой полиции, специализирующейся на контроле за общественным порядком независимо от карабинеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в ходе манифестации полицейский столкнул 16-летнего мальчика с моста Пио Ноно в русло реки Мапочо. Спустя некоторое время суд арестовал полицейского Себастьяна Замору, подозреваемого в содеянном. Суд исключил вариант со случайным падением подростка с моста.

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