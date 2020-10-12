Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM Все решения по продлению или ужесточению «режима повышенной готовности» в Свердловской области закрепляются документально, заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на источник в окружении свердловского губернатора, что в регионе могут вновь ввести строгие ограничения, если в течение трёх дней в области будет выявляться более 200 новых случаев COVID-19.

В штабе, по традиции, не стали подтверждать гипотезы журналистов. «Все решения закрепляются документами, подлежащими опубликованию», — заявили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров заявил, что вуз готов к полному переходу на дистанционный режим.

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