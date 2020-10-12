Красногорск, 12 октября 2020, 15:49 — REGNUM Чаще всего нарушения перчаточно-масочного режима в подмосковных магазинах происходят в Красноармейске, Рузском округе и Ступине. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»
Отмечается, что в перечисленных муниципалитетах к масочному режиму безответственно относятся как покупатели, так и учреждения торговли, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Маски у всех есть, но очень часто они носятся на подбородке или в кармане. Тем не менее в рамках текущего мониторинга Красноармейск, Руза и Ступино в целом вызывают наибольшую обеспокоенность по качеству работы торговых объектов в части контроля масочного режима», — сказал Разин.
Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье сократилось количество нарушений масочного режима
Читайте развитие сюжета: Названа минимальная цена медицинской маски в Подмосковье