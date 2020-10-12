Красногорск, , 15:49 — REGNUM Чаще всего нарушения перчаточно-масочного режима в подмосковных магазинах происходят в Красноармейске, Рузском округе и Ступине. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Отмечается, что в перечисленных муниципалитетах к масочному режиму безответственно относятся как покупатели, так и учреждения торговли, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Маски у всех есть, но очень часто они носятся на подбородке или в кармане. Тем не менее в рамках текущего мониторинга Красноармейск, Руза и Ступино в целом вызывают наибольшую обеспокоенность по качеству работы торговых объектов в части контроля масочного режима», — сказал Разин.

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