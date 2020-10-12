Баку, , 15:35 — REGNUM Российский военный журналист Семён Пегов попал под уголовное преследование в Азербайджане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики 12 октября, уголовное дело в отношении него возбуждено сразу по трём статьям УК Азербайджана — за публичные призывы к терроризму, за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы Азербайджана.

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По данным следствия, гражданин РФ Семён Пегов, 1985 года рождения, «вступив в преступную связь с лицами, находящимся в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересек госграницу с Азербайджаном и проник на территорию города Ханкенди» (азербайджанское название Степанакерта) в целях поддержки Нагорно-Карабахской Республики, которую Баку не признаёт.

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В прокуратуре также полагают, что Пегов на своей интернет-странице размещал материалы с призывом к гражданам РФ приехать в зону боевых действий в Нагорном Карабахе с целью оказания помощи армянской стороне. Кроме того, отмечено в сообщении, российский журналист также публиковал материалы с призывами, направленными против территориальной целостности Азербайджана.

«Осуществление следствия по делу поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры», — уточнили в ведомстве.

Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы РФ.

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