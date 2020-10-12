Киев, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о наиболее критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области страны (граничит с Россией).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Об этом он сказал на совещании сегодня, 12 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Шмыгаля, за последние сутки в Харьковской области подтвердили заболевание коронавирусом у 741 человека, что является «абсолютным рекордом» Украины. Для сравнения — в Сумской области заболели 418 человек, и более чем по 200 — в Киевской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой областях.

В рамках совещания премьер-министр заслушал глав Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19 и поручил им дать предложения министерству здравоохранения относительно увеличения коечного фонда в Харькове.

ИА REGNUM напоминает, что в Харькове заявляли, что в местной инфекционной больнице уже не осталось мест для больных коронавирусом.

9 октября во время брифинга глава областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что по официальным показателям область находится в условной «оранжевой» зоне карантина, а реально регион «даже не в «красной» зоне, а уже в «черной» и заполненность коек в больницах на самом деле является стопроцентной. По словам Кучера, каждый день в области госпитализируют от 60 до 90 человек — «чтобы нам разместить этих людей, необходимо такое же количество и выписать, потому что свободных коек уже нет».