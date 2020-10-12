Самара, , 16:29 — REGNUM Сотрудники больницы № 8 в Самаре готовятся к приему пациентов с COVID-19. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в этом медучреждении перепрофилируют 180 коек, в том числе 18 коек будет реанимационных.

По словам главного врача больницы № 8 Сергея Дергаля, часть отделения уже подготовлена к работе. Полностью завершить подготовку к приему пациентов с COVID-19 планируется к 15 октября. Подготовка идет с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

Отмечается, что в связи с этим изменена маршрутизация пациентов других профилей.

Помимо этого, было создано еще 200 коек в инфекционном госпитале Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина. По поручению главы региона Дмитрия Азарова для оказания помощи пациентам с COVID-19 в медицинских учреждениях области будет создано 680 дополнительных коек для лечения таких пациентов.

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