Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM В Екатеринбурге поставили вакцину от гриппа уже около 592 тыс. человек, заявил глава горздрава Денис Демидов на брифинге.

По состоянию на 12 октября 2020 года, в городе привились от гриппа 452 тыс. взрослых и 140 тыс. детей.

В городе продолжают работать прививочные кабинеты в поликлиниках. «Нужно добиться, чтобы грипп в этом году не дал такой рост, как в прошлом», — сказал Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель признал, что основные силы врачей брошены на COVID-19, поэтому проблеме гриппа власти не могут уделять много внимания.

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