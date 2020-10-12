Кемерово, , 15:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Кемеровской области проходит служебная проверка по факту халатности медиков, которые перепутали пациентов с коронавирусом. На месте работала специальная комиссия.

«Комиссия выезжала во все медицинские организации. Были запрошены все медицинские документы. Проверка не закончена. Параллельно возбуждено уголовное дело», — заявила редакции «Вести. Кузбасс» заместитель министра здравоохранения региона Юлия Брежнева.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Шабаново, родственники умершего пациента с коронавирусом спустя неделю после похорон узнали, что мужчина жив. А вместо него в закрытом гробу оказался совершенно другой человек. Свою проверку начало и региональное управление СКР.

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