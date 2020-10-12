Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростовской области соблюдать масочный режим придётся и детям. Санитарные требования актуальны для всех возрастных категорий.

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«Требование ношения лицевых масок распространяется на всех жителей области, независимо от возраста», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски наравне со взрослыми. Детям от шести до 11 лет рекомендовано носить маску, учитывая, например, способность ребёнка носить маску как положено, а также возможность со стороны взрослых контролировать её правильное ношение. До шестилетнего возраста требование носить маски не является обязательным.