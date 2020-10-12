Кампала, , 15:26 — REGNUM В главном университете Уганды, Макерере, представили мобильное приложение для быстрого отслеживания случаев сексуальных домогательств в университете и других высших учебных заведениях страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Приложение было разработано после того, как несколько студентов университета сообщили о сексуальных домогательствах на лекциях.

На запуске приложения, получившего название «Искоренение сексуальных домогательств из высших учебных заведений» (KISH), профессор Грейс Бантебья Кемухендо, ведущий следователь университета Макерере, заявила, что платформа будет использоваться различными категориями людей в университете для «управления делами о сексуальных домогательствах».

Профессор Кемухендо также рассказала, что жертвы должны будут загружать в приложение доказательства против обвиняемого, и после этого команда KISH предоставит обратную связь через систему, чтобы жертва могла следить за ходом дела. Она также сообщила, что система предоставит онлайн-курс по предотвращению сексуальных домогательств для персонала.

«Нам нужно разобраться в ситуации на месте. Мы провели базовое исследование и установили, что студенты и сотрудники не знают, где сообщать о случаях сексуальных домогательств. У них нет доверия к существующим структурам и системам», — сказала профессор Кемухендо.

Проректор университета Макерере, профессор Барнабас Навангве рассказал, что с новой системой сексуальные домогательства будут искоренены. Приложение потребует от пользователей предоставить подробную информацию о том, как произошел инцидент в письменной форме, а затем загрузить аудио, видео или фотографии, если таковые имеются, чтобы доказать поданную жалобу. Позже администраторы получают уведомление каждый раз, когда подается жалоба. Собранные данные сохраняются в тайне.

Профессор Навангве рассказал, что студенты, подвергавшиеся сексуальным домогательствам, не могли обратиться к руководству из-за страха стигматизации.

«Ко мне обращались студенты со случаями сексуальных домогательств, но большинство из них не пожелали писать или официально предстать перед Следственным комитетом. Это приложение — ответ на наш запрос», — сказал профессор Навангве.

Он также сообщил, что все сотрудники, которые будут признаны виновными, будут отстранены от работы.