Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, заявил во время допроса в суде, что девушка якобы изменяла ему с уголовником, находящимся в федеральном розыске, но продолжала сожительство с доцентом только из-за его квартиры в центре Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, никаких фактических доказательств своим обвинениям в адрес погибшей девушки Соколов не привел.

«Она завела интимную связь с бандитом-рецидивистом, возраст около 40 лет, известным в криминальной среде, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи, освобожденным в 2013 году из-под стражи и сейчас находящимся в федеральном розыске и розыске Интерпола. То есть бандит, рецидивист — вот кто стал ее принцем на белом коне», — заявил Соколов, не назвав фамилии «любовника» своей сожительницы и не огласив никаких других аргументов в пользу своей «версии».

По словам подсудимого, «с этого момента Настя стала совершенно другой». «С кем поведешься от того и наберешься», — заявил Соколов. Он утверждает, что с тех пор подвергался со стороны Ещенко постоянным нецензурным оскорблениям, особенно после встреч со своими детьми.

При этом подсудимый утверждает, что многократно предлагал Ещенко расстаться, однако она каждый раз отклоняла это предложение и не уходила из квартиры историка на набережной Мойки в центре Петербурга.

Соколов считает, что Ещенко в этот момент уже находилась под влиянием и действовала по заданию своего предполагаемого любовника, и целью ее странного поведения была квартира и находящееся в ней имущество Соколова. Подсудимый прямо предположил, что после заключения брака с Ещенко он мог быть убит, чтобы вдове досталось всё его имущество.

Сторона потерпевших в суде высказала резкое возмущение этим выступлением Соколова, который не привёл никаких объективных доказательств своим тяжелым обвинениям в адрес убитой девушки.

Читайте ранее в этом сюжете: У историка Соколова во время допроса в суде произошла истерика