Самара, , 15:43 — REGNUM Новый состав Общественной палаты (ОП) Самарской области сформирован на две трети. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, процесс формирования нового состава общественной палаты региона практически завешен: 15 человек были назначены губернатором регионе Дмитрием Азаровым, еще 15 человек — решением Губернской думы.

По словам Азарова, общественная палата является главной площадкой для обсуждения самых важных и часто проблемных вопросов политической и социально-экономической жизни региона. Он также выказал надежду на то, что новый созыв приложит все усилия для того, чтобы работать на благо области и местных жителей.

Глава региона также поблагодарил предыдущий состав общественной палаты области за плодотворное сотрудничество в течение трех лет.

Отмечается, что на протяжении 30 дней утвержденные члены Общественной палаты должны определить еще 15 кандидатур на вхождение в этот совещательный орган. После этого, будут избраны председатель, его заместители и председатели профильных комиссий.

Сообщается, что решением главы региона треть нового созыва Общественной палаты региона составили: ректор международного института рынка Вадим Чумак, глава Самарского университета имени академика С.П. Королева Виктор Сойфер, заслуженный юрист Самарской области Виктор Полянский, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, председатель совета Союза генералов Самары Александр Баранов, председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов, заслуженный экономист РФ, экс-губернатор Константин Титов, председатель регионального духовного управления мусульман Талип Яруллин, председатель Союза женщин Самарской области Анна Васильева, заслуженный врач РФ Галина Гусарова, председатель Самарского союза композиторов России Марк Левянт, председатель Союза народов Самарской области Ростик Хугаев, председатель правления Лиги азербайджанцев Самарской области Ширван Керимов, председатель федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, генеральный директор ООО «Культурная инициатива» Павел Покровский.

Решением Губернской думы вторую треть нового созыва Общественной палаты региона составили: руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, доцент Самарского университета имени академика С.П. Королева Оксана Ковнир, член правления регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» Людмила Дурова, генеральный директор БКК Лидия Ерошина, бизнесмен, генеральный директор группы компаний Вера Глухова, директор общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор, директор самарского Дворца детского и юношеского творчества Сергей Иванов, директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова, председатель совета директоров ООО «Самарский Регион Ньюс» Олег Лукьянов, профессор Московского городского педагогического университета Игорь Носков, тележурналист Инесса Панченко, глава Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев и доцент самарского университета путей сообщения Юрий Холопов, член регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Даньшин, директор тольяттинского Дворца творчества детей и молодежи Любовь Скрипинская.

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