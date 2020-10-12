Приштина, , 15:12 — REGNUM Парламент самопровозглашенного Косово 12 октября ратифицировал соглашение между правительством Республики Косово и правительством Республики Италия об экстрадиции осужденных лиц.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр здравоохранения Косово Селим Селими назвал целью данного соглашения усовершенствование дальнейшего сотрудничества в сфере правосудия, в том числе при реабилитации заключенных после освобождения.

Соглашение предполагает, что преступники будут отбывать уголовное наказание в местах своего постоянного проживания. Также в соглашении устанавливаются процедуры предоставления заявок и приговора и приведения приговора в исполнение.

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