Дербент, Дагестан, , 15:16 — REGNUM Сброс канализационных стоков мог стать причиной массовой гибели рыбы в пруду в дагестанском городе Дербенте. Об этом на своей странице в Instagram по итогам рабочей поездки в город сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Заур Римиханов.

Ранее в ведомство по вопросу массовой гибели рыбы в пруду в Дербенте обратилась мэрия города. Водоем общей площадью 4 га является собственностью муниципалитета.

«Зафиксированы факты несанкционированного сброса канализационных стоков, взята проба воды, материалы будут направлены в лабораторию. В рамках полномочий ведомства будут предприняты все необходимые меры», — написал Римиханов.

По словам замминистра, материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.