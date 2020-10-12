Красногорск, , 15:08 — REGNUM Более тысячи волонтёров проследят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Подмосковья. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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По словам первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, подобные меры позволили существенно снизить количество нарушений перчаточно-масочного режима среди пассажиров.

«Это позволило снизить число нарушений на 80%. Анализ показывает, что у 99,9% маски есть, но не все их надевают. И когда подходит контролер, человек ее надевает. Мы ожидаем, что 95% людей будут носить маски в общественном транспорте», — сказала Кротова.

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