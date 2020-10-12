Джакарта, , 15:05 — REGNUM Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали надеется, что боевое искусство пенчак силат будет включено в список Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сообщает Antara.

Известно, что несколько стран выразили интерес к пенчак силату и даже хотят пригласить тренера из Индонезии.

Индонезийской ассоциации пенчак силат также выпустят обучающее видео по обучению пенчак силат. Видеоуроки предназначены для ряда стран, проявивших интерес к изучению боевых искусств.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка Индонезии Нана Исирани была арестована национальной полицией Филиппин по подозрению в причастности к терактам.

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