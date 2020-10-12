Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В системе здравоохранения Екатеринбурга сейчас не так много сил, чтобы бороться с гриппом, заявил глава горздрава Денис Демидов на брифинге.

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Чиновник призвал всех жителей привиться от гриппа, чтобы защитить своё здоровье. Система здравоохранения может не выдержать сверхнагрузок, ведь основные силы брошены на противодействие COVID-19, уточнил руководитель.

«В этом году мы все заняты ковидом. У нас сил бороться с гриппом не так много», — признал Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 31 342 случая заражения коронавирусом.

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