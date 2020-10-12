Калуга, , 15:05 — REGNUM Калужская область по количеству зараженных COVID-19 занимает 35-е место в Российской Федерации. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,07. Охват тестированием — 161,4 на 100 тысяч населения при нормативе 150, сообщает 12 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранение.

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По мнению губернатора области Владислава Шапши, профильному ведомству необходимо своевременно и объективно информировать граждан о сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, количестве заболевших и наличии необходимых для их лечения лекарств.

«Самое главное, чтобы родственники заболевших, которые находятся в инфекционных больницах, владели достоверной информацией о том, что происходит с близкими», — считает калужский губернатор.

Шапша также потребовал от регионального министерства здравоохранения обеспечить безопасность граждан, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Он поручил сократить до одного дня срок проведения тестов на COVID-19 для смен, которые приходят на работу в социальные учреждения.

Глава области призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима на объектах торговли, транспорта и в местах массового скопления людей.

«Мы видим, что идет рост заболеваемости. Ситуация непростая, нельзя расслабляться. Необходимо продолжить разъяснительную работу с автотранспортными предприятиями и населением для того, чтобы снизить риски заражения. Муниципалитетам нужно возобновить обработку транспорта, остановок, подъездов, лифтов и других мест общего пользования дезинфицирующими средствами. Мы должны направить максимальные усилия на то, чтобы прекратить рост заболеваемости COVID-19 и снизить риски для жителей Калужской области», — сказал Владислав Шапша.

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