Сеул, , 15:29 — REGNUM В связи со смягчением мер социального дистанцирования в Южной Корее смягчили ограничения на очные занятия в школах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

В настоящее время в классах и аудиториях детских садов, начальных и средних школ разрешено находиться одновременно не более одной трети списочного состава учащихся, однако с 19 октября — заполняемость классов будет увеличена до двух третей.

Известно, что данные меры приняты в связи со снижением числа инфицированных среди учащихся и учителей.

Отмечается, что школам с небольшими классами, расположенных в регионах, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка, разрешено еще больше ослабить ограничения на очные занятия, однако школам столичного региона и школам с большим количеством учеников необходимо соблюдать ограничения.