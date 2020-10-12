Владивосток, 12 октября 2020, 14:49 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка подписали соглашение о сотрудничестве двух ведомств в понедельник, 12 октября. Документ предусматривает взаимодействие граждан, различных объединений, союзов и органов власти края, в том числе при реализации национальных проектов, и поддержку гражданских инициатив.
Среди ключевых направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением, — обмен опытом и внедрение новых практик. Одной из таких, по мнению Александра Галушки, уже сегодня может стать институт общественных наблюдателей за нацпроектами в Приморье, который успешно реализуется в регионе на протяжении двух лет.
Александр Галушка подчеркнул, что Приморский край должен стать «донором» данной практики для субъектов страны. Олег Кожемяко выразил готовность оказать содействие в этом вопросе.
Олег Кожемяко также добавил, что общественная палата — надежный партнер власти при выстраивании диалога с активными жителями края. И документ, предусматривающий развитие взаимоотношений институтов власти и общества, еще раз это доказывает.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приморском крае был создан новый социальный институт — общественные наблюдатели за реализацией мероприятий национальных проектов. Это представители разных возрастов и профессий, неравнодушные к жизни своего края. В этом году под их контролем — 270 объектов: спортплощадки, ФАПы, детские сады, общественные пространства, дороги и другие.
Читайте развитие сюжета: В Самарской области рассказали о формировании нового состава ОП