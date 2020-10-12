Владивосток, , 14:49 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка подписали соглашение о сотрудничестве двух ведомств в понедельник, 12 октября. Документ предусматривает взаимодействие граждан, различных объединений, союзов и органов власти края, в том числе при реализации национальных проектов, и поддержку гражданских инициатив.

Среди ключевых направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением, — обмен опытом и внедрение новых практик. Одной из таких, по мнению Александра Галушки, уже сегодня может стать институт общественных наблюдателей за нацпроектами в Приморье, который успешно реализуется в регионе на протяжении двух лет.

«В Приморье уже есть очень интересный опыт общественного контроля. Инспекторы на местах дают реальную оценку того, как строятся объекты. Это хороший проект, мы бы хотели его подробнее рассмотреть и использовать в других регионах», — обозначил он.

Александр Галушка подчеркнул, что Приморский край должен стать «донором» данной практики для субъектов страны. Олег Кожемяко выразил готовность оказать содействие в этом вопросе.

Олег Кожемяко также добавил, что общественная палата — надежный партнер власти при выстраивании диалога с активными жителями края. И документ, предусматривающий развитие взаимоотношений институтов власти и общества, еще раз это доказывает.

«Мы в ближайшее время планируем подготовить свои предложения по взаимодействию по каждому нацпроекту. Обсудим их с вами, профильными министрами и представителями палаты», — подчеркнул глава Приморья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приморском крае был создан новый социальный институт — общественные наблюдатели за реализацией мероприятий национальных проектов. Это представители разных возрастов и профессий, неравнодушные к жизни своего края. В этом году под их контролем — 270 объектов: спортплощадки, ФАПы, детские сады, общественные пространства, дороги и другие.

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