Владикавказ, , 14:46 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие трое суток, с 10 по 12 октября, коронавирусная инфекция была выявлена еще у 117 жителей региона. Общее число носителей инфекции за все время пандемии составило 6259 человек, такие данные приводит 12 октября федеральный оперативный штаб.

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По данным республиканского минздрава, это число еще больше — 6298 человек. Ведомство на своей странице в Instagram также сообщило, что в настоящее время в госпиталях находятся на лечении 496 человек, из которых коронавирус подтвержден лишь у 17 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 42 человека, помещенные в реанимацию, из них к аппарату ИВЛ подключены 12 человек.

За все время пандемии в Северной Осетии удалось справиться с болезнью 5347 жителям региона. Не удалось спасти врачам 70 пациентов.

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